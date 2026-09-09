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Brasil

‘Imagine o que acontecerá com Lulinha’, diz ministro sobre guerra de Dino e Mendonça no STF

Graças a uma manobra da PF com aval da PGR, investigação contra o filho do presidente Lula tem os dois ministros em atrito como relatores

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 10h39 | Atualizado em 9 set 2026, 18h07
Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, alvo de pedido de prisão
Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, alvo da CPMI do INSS  (Danilo M. Yoshioka/Futura Press)
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‘Imagine o que acontecerá com Lulinha’, diz ministro sobre guerra de Dino e Mendonça no STF Priorizar nos meus resultados Google

Ministros do STF ouvidos pelo Radar avaliam que a guerra aberta entre Flávio Dino e André Mendonça, por causa do afastamento do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é apenas uma demonstração do que acontecerá, caso as investigações de tráfico de influência contra Fábio Luís Lula da Silva, o filho do presidente Lula, avancem no Supremo.

Graças a um movimento da Polícia Federal — com aval do chefe da PGR, Paulo Gonet –, durante o plantão do STF que era comandado por Alexandre de Moraes, a investigação contra Lulinha foi fatiada numa tentativa de tirar o caso das mãos de Mendonça.

No sorteio de relator, Mendonça acabou sendo escolhido novamente para relatar alguns casos contra Lulinha, mas Flávio Dino também virou relator de outra apuração contra o filho de Lula.

A movimentação incomum sobre o caso no STF produziu uma anomalia, na visão de um ministro da Corte: “Lulinha é investigado em um caso com dois relatores. Logo, se Mendonça mandar prender o filho do presidente Lula, quem garante que Dino não mandará soltar?”

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Entretanto, para o advogado de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, esse não é um temor da defesa, que reconhece as aptidões técnicas e morais dos magistrados na condução dos inquéritos. “Não vemos, por hora, nenhum motivo para duvidar de que o comportamento de ambos, ou de qualquer um deles, vá mudar em relação à condução serena e bastante íntegra que eles têm demonstrado em relação a esses inquéritos. Nós seguimos confiando num e noutro. E mais do que isso, confiando nos próprios autos, que confirmam o que a defesa vem dizendo desde o início: o caminho natural para esses inquéritos é o arquivamento”, afirmou.

Para o representante do filho do presidente, se Fábio Luís não fosse o primogênito de Lula, os inquéritos já estariam arquivados. “E se ele fosse filho do ex-presidente Bolsonaro, pelo grau de politização de parte da Polícia Federal, esses inquéritos nem sequer teriam sido instaurados. Essa é a verdade, pura e simples”, defendeu Carvalho.

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Supremo Tribunal Federal - STF
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