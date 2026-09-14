Imagens mostram avião de Rey Vaqueiro em chamas durante pouso

Um vídeo mostra o momento em que o avião que transportava Rey Vaqueiro pega fogo após sair da pista durante um pouso em Parelhas, no Rio Grande do Norte. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 13. O artista, cinco integrantes da equipe e os dois tripulantes conseguiram deixar a aeronave antes que as chamas se espalhassem. Ninguém ficou ferido.

“Ressaltamos que todos os ocupantes da aeronave, incluindo o cantor Rey Vaqueiro, estão bem e recebendo todos os cuidados médicos necessários. Felizmente não houve ferimentos graves”, informou uma nota publicada nas redes sociais do artista.

O jato executivo ficou destruído, e o Corpo de Bombeiros trabalhou por cerca de cinco horas no combate ao incêndio. As duas turbinas ficaram em chamas no acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para investigar as causas do acidente.

Continua após a publicidade

Rey Vaqueiro tinha uma apresentação marcada em Parelhas e cancelou outros dois shows previstos para o mesmo dia, em Pernambuco. “As duas apresentações serão remarcadas em breve, e as novas datas serão divulgadas posteriormente. Agradecemos a compreensão do público, dos contratantes e de todos os envolvidos”, completou o comunicado.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade