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Imagens mostram avião de Rey Vaqueiro em chamas durante pouso

Acidente aconteceu no Rio Grande do Norte

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 11h50 | Atualizado em 14 set 2026, 11h51
Cantor sertanejo gordinho de chapéu branco e jaqueta de couro marrom, sorrindo com os olhos fechados, segurando um microfone e apontando o dedo indicador para cima, em palco escuro com luzes vermelhas e amarelas
Rey Vaqueiro (Instagram/Reprodução)
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Imagens mostram avião de Rey Vaqueiro em chamas durante pouso Priorizar nos meus resultados Google

Um vídeo mostra o momento em que o avião que transportava Rey Vaqueiro pega fogo após sair da pista durante um pouso em Parelhas, no Rio Grande do Norte. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 13. O artista, cinco integrantes da equipe e os dois tripulantes conseguiram deixar a aeronave antes que as chamas se espalhassem. Ninguém ficou ferido.

“Ressaltamos que todos os ocupantes da aeronave, incluindo o cantor Rey Vaqueiro, estão bem e recebendo todos os cuidados médicos necessários. Felizmente não houve ferimentos graves”, informou uma nota publicada nas redes sociais do artista.

Um avião de pequeno porte em chamas, com fogo intenso e fumaça laranja, inclinado em um terreno escuro à noite. A aeronave branca tem a cauda amarela com a inscrição PR-WMO e está ao lado de uma cerca e árvores secas, iluminadas pelo fogo. Uma luz roxa brilha no lado esquerdo da imagem, contrastando com o cenário escuro.
Avião de Rey Vaqueiro após acidente (./Divulgação)

O jato executivo ficou destruído, e o Corpo de Bombeiros trabalhou por cerca de cinco horas no combate ao incêndio. As duas turbinas ficaram em chamas no acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para investigar as causas do acidente.

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Rey Vaqueiro tinha uma apresentação marcada em Parelhas e cancelou outros dois shows previstos para o mesmo dia, em Pernambuco. “As duas apresentações serão remarcadas em breve, e as novas datas serão divulgadas posteriormente. Agradecemos a compreensão do público, dos contratantes e de todos os envolvidos”, completou o comunicado.

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