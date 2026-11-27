O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) foi escolhido pelo Ministério da Fazenda para compor a Câmara de Assuntos Regulatórios (CAREG) do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE). A entidade está entre as 11 representantes empresariais designadas para o colegiado, que reunirá diferentes setores econômicos.

Vinculada ao Comitê Técnico Consultivo Permanente (CTCP) do SBCE, do qual o IBP também é integrante, a Câmara terá papel estratégico ao reunir porta-vozes dos setores produtivos diretamente sujeitos às futuras regras do sistema nacional de comércio de emissões. Ao lado do IBP e da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP) na representação do segmento de energia, também foram designadas instituições dos segmentos de alumínio, ferro e aço, cimento, indústria química, mineração, papel e celulose, vidro e transporte aéreo, além da CNI, responsável pela representação transversal da indústria brasileira.

O IBP participa ainda dos Grupos Técnicos de Trabalho do CTCP/SBCE que discutem questões relacionadas a adoção do MRV, implementação de Metodologias, Financiamento e Competitividade. Nesses grupos é que estão sendo discutidas tecnicamente os instrumentos regulatórios necessários ao funcionamento do SBCE.

Essa participação no CAREG contará com apoio técnico das mais de 40 empresas do setor de O&G que integram a Comissão de Mudança Climática do IBP.

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O SBCE é um instrumento econômico de precificação do carbono “cap and trade”, já adotado em diversas regiões do mundo e que contribuem para alcançar as reduções de emissões, estabelecidas na NDC de cada país, ao menor custo marginal de abatimento para sociedade.

Nesse contexto, o desenvolvimento e acesso à tecnologia e inovação para descarbonização das operações será fundamental, e no caso do segmento de óleo e gás, isso inclui a mitigação das emissões de metano, assunto no qual o IBP também vem trabalhando.