IA brasileira de investigação criminal é selecionada para programa de segurança da OpenAI

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A PAX, inteligência artificial brasileira de segurança pública, foi selecionada para o programa de cibersegurança da OpenAI, criadora do ChatGPT. A parceria permitirá à PAX, que já auxiliou na elucidação de 7 mil casos no Brasil, aprimorar seus sistemas preditivos e identificar vulnerabilidades, reforçando a proteção da sociedade.

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A PAX, inteligência artificial brasileira voltada à segurança pública e investigações criminais, foi selecionada para integrar um seleto programa de acesso a tecnologias avançadas de defesa cibernética da OpenAI, criadora do ChatGPT. Com isso, a empresa terá à disposição recursos para identificação de vulnerabilidades em seus sistemas e ferramentas que antecipam ameaças, reforçando a segurança de suas soluções.

Como assistente investigativo, a plataforma nacional cruza milhões de imagens e registros em segundos, auxiliando agentes de segurança nas apurações em centenas de municípios brasileiros. O sistema já é reconhecido por contribuir para a elucidação de mais de 7 000 casos pelo país, além de acumular certificados internacionais de segurança e auditorias independentes.

Agora, a parceria com a desenvolvedora norte-americana vai permitir, na prática, o aprimoramento dos sistemas preditivos e a identificação de fragilidades. A conquista reafirma a estratégia da corporação de produzir inovação de alto padrão no Brasil, o que se traduz em mais proteção para a sociedade.