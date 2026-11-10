IA brasileira de investigação criminal é selecionada para programa de segurança da OpenAI
Plataforma PAX usada em mais de 7 000 casos no país terá acesso a ferramentas avançadas de defesa cibernética da criadora do ChatGPT
A PAX, inteligência artificial brasileira voltada à segurança pública e investigações criminais, foi selecionada para integrar um seleto programa de acesso a tecnologias avançadas de defesa cibernética da OpenAI, criadora do ChatGPT. Com isso, a empresa terá à disposição recursos para identificação de vulnerabilidades em seus sistemas e ferramentas que antecipam ameaças, reforçando a segurança de suas soluções.
Como assistente investigativo, a plataforma nacional cruza milhões de imagens e registros em segundos, auxiliando agentes de segurança nas apurações em centenas de municípios brasileiros. O sistema já é reconhecido por contribuir para a elucidação de mais de 7 000 casos pelo país, além de acumular certificados internacionais de segurança e auditorias independentes.
Agora, a parceria com a desenvolvedora norte-americana vai permitir, na prática, o aprimoramento dos sistemas preditivos e a identificação de fragilidades. A conquista reafirma a estratégia da corporação de produzir inovação de alto padrão no Brasil, o que se traduz em mais proteção para a sociedade.