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Brasil

IA brasileira de investigação criminal é selecionada para programa de segurança da OpenAI

Plataforma PAX usada em mais de 7 000 casos no país terá acesso a ferramentas avançadas de defesa cibernética da criadora do ChatGPT

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 15h15
Dois policiais militares em um centro de operações. Um, de costas, usa um rádio comunicador, enquanto o outro, sentado, observa monitores com mapas e imagens de câmeras de segurança.
PAX é selecionada para programa de segurança da OpenAI (.//Divulgação)
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A PAX, inteligência artificial brasileira voltada à segurança pública e investigações criminais, foi selecionada para integrar um seleto programa de acesso a tecnologias avançadas de defesa cibernética da OpenAI, criadora do ChatGPT. Com isso, a empresa terá à disposição recursos para identificação de vulnerabilidades em seus sistemas e ferramentas que antecipam ameaças, reforçando a segurança de suas soluções.

Como assistente investigativo, a plataforma nacional cruza milhões de imagens e registros em segundos, auxiliando agentes de segurança nas apurações em centenas de municípios brasileiros. O sistema já é reconhecido por contribuir para a elucidação de mais de 7 000 casos pelo país, além de acumular certificados internacionais de segurança e auditorias independentes.

Agora, a parceria com a desenvolvedora norte-americana vai permitir, na prática, o aprimoramento dos sistemas preditivos e a identificação de fragilidades. A conquista reafirma a estratégia da corporação de produzir inovação de alto padrão no Brasil, o que se traduz em mais proteção para a sociedade.

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