Homem morre após acidente com caminhão-pipa em Congonhas

Um funcionário da CSN morreu após a caminhonete que ele dirigia ser atingida por um caminhão-pipa, enquanto ele trabalhava na mina Casa de Pedra, em Congonhas, em Minas Gerais, na manhã deste domingo, 21.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo de grande porte “teria sofrido possível pane no sistema de frenagem”, o que provocou o acidente, e no impacto, o condutor “foi então prensado pelas ferragens e não resistiu”.

Em nota, a CNS confirmou a morte do técnico de produção Herman Bittencourt Baeta, de 50 anos. A empresa também afirmou que tomou todas as providências para o atendimento e socorro do colaborador, mas que ele infelizmente, não resistiu.

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O corpo da vítima foi retirado dos escombros do acidente pelos bombeiros e encaminhado para os cuidados da Polícia Civil.