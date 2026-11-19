Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante na última quarta-feira, 18, em Duque de Caxias, na baixada fluminense, suspeito de inventar o próprio sequestro para conseguir R$ 7 mil da esposa. Para sustentar a história, José Marcos Peixoto enviou à mulher fotografias em que aparecia com as mãos amarradas dentro do porta-malas de um automóvel. As imagens faziam parte de uma encenação descoberta pela Polícia Civil.

A farsa começou por volta das 16h, quando a esposa recebeu mensagens pelo WhatsApp do marido. Uma pessoa que se identificava como sequestrador afirmou que estava com José Marcos e condicionou a libertação ao pagamento de R$ 7 mil. O dinheiro deveria ser enviado para uma conta bancária do próprio motorista. Nas mensagens, o suposto criminoso também ameaçou atear fogo ao veículo com a vítima dentro caso a polícia fosse procurada.

Após ser acionada, a polícia utilizou o sistema de rastreamento do automóvel empregado pelo homem no trabalho para localizar o veículo nas proximidades da Rodovia Washington Luís. Agentes das delegacias de Duque de Caxias (59ª DP) e Icaraí (77ª DP) encontraram o motorista na saída de um shopping, acompanhado de uma mulher. Inicialmente, ele disse que a passageira era sua prima, mas ela negou a informação.

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Questionado, o homem admitiu ter inventado o crime para extorquir a esposa. Segundo os investigadores, a acompanhante confirmou ter produzido as fotografias e um vídeo utilizados na simulação. O motorista foi autuado por tentativa de extorsão e ficou à disposição da Justiça. A mulher também foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.