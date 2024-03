Homem ferido em sequestro no Rio está internado em estado grave

Um homem de 34 anos, baleado durante o sequestro de um ônibus na tarde desta terça-feira, 12, no Rio de Janeiro, está internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar. Ele foi alvo de tiros ainda fora do veículo, antes da entrada do criminoso. O crime aconteceu na Rodoviária Novo Rio, principal terminal intermunicipal da capital carioca. Depois de cerca de duas horas de negociação com uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o sequestrador se rendeu e as 17 pessoas mantidas reféns foram libertadas.

Atingido por dois disparos, a vítima sofreu duas perfurações, no tórax e no abdome. O homem já passou por três cirurgias e recebeu seis bolsas de sangue, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. Outra vítima foi ferida, mas apenas por estilhaços e foi socorrida no local.

O sequestro

Armado com uma pistola e em posse de um celular, o criminoso fez reféns passageiros — entre eles, crianças e idosos — de um ônibus da viação Sampaio, que tinha como destino a cidade mineira de Juiz de Fora. Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia), além do Bope, intensificaram o policiamento no perímetro, que foi isolado. A rodoviária também foi totalmente evacuada.

Governador do Rio, Cláudio Castro celebrou a atuação das forças de segurança do estado, que considerou “exemplar”. “Fiquei em contato direto com o comando das polícias, passando duas determinações: resguardar a vida dos reféns e ser implacável nas negociações”, escreveu. Minutos antes, ele já havia informado que determinara ” dedicação máxima dos policiais”.

Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que “equipes da Prefeitura estão dando suporte e orientando motoristas na região”. “A Concessionária (responsável pela Rodoviária) pede que quem tenha passagem pras próximas horas, remarque sua viagem”, escreveu.

