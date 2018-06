Homem é morto em tentativa de assalto no Méier

Um homem morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto no Méier, na zona norte do Rio. O crime ocorreu em um edifício da Rua Paulo Silva Araújo, na madrugada deste domingo.

O contador Augusto Cezar Silva Andrade, de 40 anos, estava com a esposa e o filho no momento do crime. Ao perceber a presença dos assaltantes, ele tentou escapar entrando na garagem do prédio onde morava, mas um dos criminosos teria o acompanhado. O barulho do portão sendo fechado assustou o assaltante, que disparou contra o contador.

Segundo informações da Polícia Militar, cinco tiros foram disparados e três deles atingiram Andrade. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no mesmo bairro, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram. A ocorrência foi encaminhada à 26ª Delegacia de Polícia.

A violência também assustou moradores da comunidade Pavão-Pavãozinho, na zona Sul do Rio, na madrugada deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizaram uma operação na favela, com apoio da Unidade de Polícia Pacificadora instalada no local. No início da operação, durante a incursão das equipes policiais, criminosos fizeram vários disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, não houve confronto e a ação terminou sem registro de ocorrência.

(Com Estadão Conteúdo)