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Homem é acusado de matar namorada em hospedagem no centro do Rio

Investigação aponta que o suspeito tentou despistar a polícia antes de abandonar o corpo da jovem no interior do Rio

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 18h39 | Atualizado em 13 jul 2026, 18h41
Um homem e uma mulher descem uma escada, filmados por câmera de segurança. O homem veste moletom preto e bermuda escura, a mulher usa blusa cinza, shorts claro e óculos, carregando uma bolsa. À direita, um corredor vazio com corrimão. No canto superior esquerdo, intelbras, e no superior direito, 05/07/2026 12:41:33. No inferior esquerdo, Escada 3 andar
 (X/Reprodução)
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Homem é acusado de matar namorada em hospedagem no centro do Rio Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o homem apontado como responsável pelo feminicídio de Bianca da Silva Ribeiro, que estava desaparecida desde o dia 6 de julho. De acordo com a investigação, a jovem foi morta pelo companheiro após os dois passarem a noite em uma hospedagem alugada na Rua do Ouvidor, no Centro do Rio, depois de participarem de um evento na Pedra do Sal. Imagens de câmeras de segurança registraram a chegada do casal ao local e, mais tarde, mostraram o suspeito deixando o imóvel sozinho, contrariando a versão apresentada por ele a familiares e conhecidos.

As investigações também revelaram que o homem retornou à hospedagem para retirar o corpo de Bianca. As gravações analisadas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) mostram o suspeito carregando a vítima, já sem sinais de reação, até o carro antes de seguir para o interior do estado. Segundo a polícia, ele ainda tentou despistar as investigações ao enviar a uma testemunha uma foto da jovem já em uma área de mata, fingindo estar à procura dela e levantando suspeitas sobre um ex-namorado da vítima.

O corpo de Bianca foi localizado na última sexta-feira, 10, em Miguel Pereira, após um funcionário de uma fazenda procurar a polícia. O trabalhador relatou que havia emprestado uma pá e uma enxada ao investigado, que alegou precisar das ferramentas para realizar uma obra. Depois que o desaparecimento ganhou repercussão, ele desconfiou da justificativa e indicou o local onde o homem havia estado, permitindo que os agentes encontrassem o corpo. Com base em imagens, depoimentos e outras provas reunidas ao longo da apuração, a Justiça decretou a prisão temporária do suspeito, que permanece foragido.

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