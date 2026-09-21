Helicóptero que levava cantor sertanejo some durante voo em SC

As forças de segurança de Santa Catarina fazem buscas no início da noite desta segunda por um helicóptero que desapareceu enquanto sobrevoava a região de Urubici, famosa região de cânions em Santa Catarina.

ATUALIZAÇÃO, 20H16 — A primeira versão desta matéria informou que a dona da aeronave seria uma empresa ligada ao jogador Neymar. A informação não é correta e foi retirada do texto.

Informações ainda preliminares dão conta de que cinco pessoas estariam no helicóptero. Além do piloto, estariam na aeronave o cantor sertanejo Rick, da dupla Rick e Renner. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor à rádio Guararema News.

Pelas informações da assessoria do cantor, estavam a bordo da aeronave, que sumiu por volta de 17h, Rick, Bruno Avelar, o videomaker dele e o piloto.

Segundo a imprensa catarinense, a aeronave saiu de Balneário Camboriú com destino a São Joaquim, no Oeste do estado, e teria enfrentado tempo ruim e baixa visibilidade para voo, além de fortes ventos.

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O Águia 4, da Polícia Militar de Lages, está mobilizado nesta ocorrência e o Corpo de Bombeiros realiza varreduras na tentativa de localizar o helicóptero.

Uma aeronave de buscas da Força Aérea Brasileira decolou de Campo Grande, no Mato Grosso, para se juntar às equipes de buscas.

Veja nota da Polícia Militar de Santa Catarina:

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A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) informa que está trabalhando nas buscas de um helicóptero, desaparecido nesta segunda-feira (21), na região de serra, na cidade de Urubici (SC).

As buscas seguem por terra por causa das condições climáticas e em conjunto com as demais forças de resgate e segurança.

Ainda não há confirmação dos tripulantes e dos passageiros da aeronave.

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Centro de Comunicação Social

Polícia Militar de Santa Catarina

Veja nota do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina:

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O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) realiza buscas por um helicóptero que teria caído na região serrana do estado. A operação concentra-se em dois pontos, distantes cerca de 30 quilômetros um do outro: o local onde a aeronave supostamente caiu e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes. Segundo informações preliminares apontam que entre os ocupantes estariam o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e o empresário Bruno Avelar.

O CBMSC em Urubici foi inicialmente à localidade de Vacas Gordas, apontada como provável local da queda, mas não encontraram vestígios da aeronave. As equipes seguem agora para a área do último sinal registrado, próx a São Joaquim-SC. O helicóptero teria decolado da costa esmeralda em porto belo, indo para São Joaquim.

Ao todo, cerca 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4×4, necessárias para acessar o terreno.

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Amanhã, as buscas serão reforçadas com cão de busca e resgate do CBMSC, caso necessário, ainda pela manhã.

A operação segue em andamento e novas informações serão divulgadas assim que confirmadas.

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina