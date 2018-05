Helicóptero cai no mar no RJ e deixa um morto e três feridos

Um helicóptero com pelo menos quatro passageiros caiu no mar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira 9. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. Duas aeronaves dos Bombeiros sobrevoam a região em busca de possíveis vítimas e militares do Grupamento Marítimo atuam no local.

De acordo com a corporação, três pessoas foram resgatadas com vida, passaram por primeiros socorros na própria praia e foram encaminhadas para hospitais na região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Um quarto passageiro foi resgatado, mas não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local. As identidades dos passageiros ainda não foram divulgadas. A aeronave caiu na área do Posto 4, em frente ao Hotel Sheraton.