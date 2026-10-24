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Brasil

Guindaste cai sobre monotrilho e é atingido por trem na zona leste de SP; circulação é interrompida

Acidente ocorreu neste sábado, 24, na Linha 15-Prata; operador do equipamento ficou ferido e passageiros foram retirados em segurança

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 13h39 | Atualizado em 24 out 2026, 13h45
Monotrilho branco moderno sobre trilhos elevados, cruzando uma avenida movimentada com carros em várias faixas e um caminhão. Há árvores e ciclovia vermelha ao lado da via.
Metrô Linha 15 - Prata (Internet/Reprodução)
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Um guindaste caiu sobre a via elevada do monotrilho da Linha 15-Prata e foi atingido por um trem na manhã deste sábado, 24, na zona leste de São Paulo. O acidente ocorreu entre as estações Oratório e São Lucas, nas proximidades da estação Camilo Haddad, e provocou a interrupção da circulação de trens em parte da linha. O operador do equipamento ficou ferido, mas não houve registro de vítimas entre os passageiros.

Segundo o Metrô CPTM, parte da estrutura metálica do guindaste ficou sobre a viga por onde circulam os trens. Uma composição que se aproximava atingiu o obstáculo, provocando danos à parte dianteira do veículo. O vídeo mostra o momento em que o trem colide com a ponta do equipamento, que se rompe com o impacto. A composição continua em movimento após a colisão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o operador do guindaste ficou ferido e recebeu atendimento da empresa responsável pelo equipamento. A ocorrência foi registrada na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na altura do número 4.703, no bairro São Lucas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia foram enviadas ao local, e a Defesa Civil também foi acionada.

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Circulação da Linha 15-Prata é interrompida

Em nota, o Metrô de São Paulo informou que a circulação foi interrompida às 12h04 no trecho entre as estações Vila Prudente e São Lucas, em razão do acidente. Os passageiros que precisam percorrer esse trajeto estão sendo atendidos por ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência). Já os trens continuam circulando entre as estações São Lucas e Jardim Colonial.

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Segundo a companhia, o acidente ocorreu após uma grua instalada em uma área externa cair sobre a estrutura do monotrilho. Um trem que passava pelo local acabou atingindo a ponta do equipamento. “Não há registro de feridos, os passageiros foram desembarcados em segurança e o trem foi recolhido para manutenção”, informou o Metrô. A declaração da companhia se refere aos passageiros e à operação ferroviária, enquanto o Corpo de Bombeiros confirmou ferimentos no operador do guindaste.

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Ainda não há informações sobre o que provocou a queda do equipamento sobre a via elevada. O Metrô informou que técnicos trabalham para restabelecer a circulação dos trens e que as circunstâncias da colisão serão apuradas. A Linha 15-Prata opera com trens automáticos, sem condutor a bordo, e liga Vila Prudente a Jardim Colonial, atendendo bairros da zona leste da capital paulista. Até a última atualização das informações divulgadas, não havia previsão para a normalização completa do serviço no trecho afetado.

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