Guerra sobre afastamento do chefe da PF completa duas semanas parada no STF

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O presidente do STF, Edson Fachin, ainda não decidiu sobre a permanência de Andrei Rodrigues na direção-geral da Polícia Federal. Após anular decisões anteriores, Fachin aguarda informações do diretor. O caso se insere em um cenário de crise no STF, com sessões extraordinárias e discussões acaloradas entre os ministros.

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Há duas semanas, o presidente do STF, Edson Fachin, anulou decisões dos ministros André Mendonça e Flávio Dino, que haviam suspendido e depois reintegrado Andrei Rodrigues na direção-geral da Polícia Federal.

Desde então, contudo, segue o suspense sobre qual será a ordem final de Fachin neste caso.

Na ocasião, o presidente da Corte deu 48 horas para Andrei apresentar informações sobre o caso e afirmou que depois disso avaliaria sua permanência no cargo.

O diretor-geral cumpriu o prazo e, no dia 11 de setembro, enviou sua justificativa para os relatórios da PF sobre Mendonça, que motivaram seu afastamento.

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Andrei negou que tenha ocorrido “monitoramento” dos dois, como alegou Mendonça, e afirmou que foi feita apenas uma “análise de cenários”.

Não há prazo para a decisão de Fachin.

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Desde então, o presidente segue tentando liderar o STF durante a maior crise da história do tribunal.

Na semana passada, houve uma sessão extraordinária para começar a analisar um relatório da PF que detalhou a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

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Entretanto, em meio a uma série de bate-bocas entre os magistrados, houve um pedido de vista antes mesmo da análise do mérito ser iniciada.

Um dos motivos da discussão foi justamente o afastamento de Andrei — duramente criticado por Gilmar Mendes e defendido por Luiz Fux e pelo próprio Mendonça.

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Nesta semana, estava previsto um outro julgamento, sobre a conduta de Mendonça, mas a sessão também foi adiada devido ao pedido de vista no outro processo.