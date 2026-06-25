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Brasil

Guerra entre milícia e tráfico: drone com granada atinge casa em comunidade no Rio

Confronto entre grupos criminosos na Zona Sudoeste carioca já dura uma semana

Por Luiza Zubelli 25 jun 2026, 16h44 | Atualizado em 25 jun 2026, 17h03
Veículo blindado da Polícia Militar, preto e com a porta aberta, parado em rua molhada pela chuva, sob semáforos vermelhos e fios emaranhados. Ao fundo, pessoas com guarda-chuvas e barracas azuis.
Cerco da Polícia Militar na região da comunidade do Rio das Pedras (Foto/Reprodução)
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O telhado de uma casa na comunidade Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio, foi atingido na manhã desta quinta-feira, 25, por um drone que  carregava uma granada. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um buraco no teto da residência e destroços caídos na cozinha.

O caso aconteceu durante um tiroteio que acordou moradores da região nesta madrugada. Um confronto entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos que controlam a área começou na última quinta, 18, e já dura uma semana.

A dona da casa relatou, nas redes sociais, que o local foi atingido por volta das 3h13 da madrugada. Segundo ela, não houve feridos. De acordo com a PM, o disparos ocorreram na região de mata da comunidade, conhecida como Areal.

A equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada e reforçou o policiamento na região com a ajuda de unidades especializadas da corporação. Ninguém foi preso e não há informações sobre feridos. 

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Confira o vídeo em que moradora mostra estrago na casa:

 

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