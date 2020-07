Guerra entre Marcelo e Emílio Odebrecht expõe delações super premiadas

Nos últimos meses, Emílio Odebrecht e seu filho Marcelo vêm travando uma batalha judicial que tem como origem uma montanha de dinheiro. O patriarca alega que o seu filho utilizou o seu acordo com a Operação Lava Jato para engordar a própria conta bancária. Já o jovem empresário afirma que o seu pai quer asfixiá-lo financeiramente. Em meio a essa disputa, que se estendeu pelos tribunais, foi exposta uma tabela com registros de pagamentos de meio bilhão de reais em indenizações para Marcelo e outros 77 executivos da empreiteira que toparam colaborar com a Justiça.

O documento, anexado aos processos judiciais entre Marcelo e a Odebrecht, revela que ex-funcionários da empreiteira foram recompensados com uma indenização após fecharem uma delação premiada com o Ministério Público Federal e serem desligados da companhia. Os pagamentos mensais somados à assistência médica e à cobertura de segura de vida foram aprovados pelo conselho de administração do grupo. Um ex-diretor, por exemplo, ganhou o direito a uma mesada de 134.298 reais ao longo de dez anos. Uma ex-secretária deve receber até 2021 uma remuneração mensal de 26.039 reais. Além disso, todas as multas com a Justiça foram assumidas pela empreiteira.

Marcelo, sozinho, levou a maior parte da bolada. Ao todo, ele foi contemplado com 268 milhões de reais, sendo 73 milhões para quitar a multa judicial, 143 milhões de reais a título de compensação e mais 52 milhões de reais em bônus por serviços prestados como presidente da empreiteira no período de 2013 a 2015.

Com esses dados expostos à Justiça, o ex-presidente Lula decidiu contestar a validade da delação premiada da Odebrecht. Condenado pela segunda vez por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula pediu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região a apuração das acusações feitas na guerra dos Odebrecht. Segundo o ex-presidente, as “delações tomadas como verdade absoluta foram negociadas e calibradas de acordo com recompensa paga”, o que fere o pressuposto de voluntariedade dos acordos. “A venda de delações é cristalina”, afirma a defesa de Lula.

A remuneração dos delatores da Odebrecht acabou sendo discutida até mesmo no processo de recuperação judicial da empresa. Um dos credores afirma que a companhia “fabricou bônus retroativos com o intuito de ludibriar o MPF (Ministério Público Federal)”, que proíbe tal prática. Esses recursos teriam, portanto, contribuído com a derrocada da empresa, que hoje tem uma dívida superior a 50 bilhões de reais.