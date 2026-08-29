Greca é internado em Curitiba após queda durante ato de campanha no Paraná
Emedebista foi transferido para o Hospital Nossa Senhora das Graças para exames; estado de saúde é estável, mas agendas oficiais estão suspensas
O candidato a vice-governador do Paraná, Rafael Greca (MDB), sofreu uma queda durante um evento de campanha no interior do estado e precisou ser hospitalizado na capital paranaense.
O acidente causou inchaço e um hematoma na perna esquerda do ex-prefeito, o que resultou no cancelamento imediato de sua agenda oficial.
Greca, que tem 70 anos, foi levado para o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, onde passa por exames preventivos sob os cuidados da equipe médica. Segundo informações partidárias, no momento, o estado dele é estável. Aliados aguardam novas avaliações clínicas para definir a retomada das atividades de campanha.
O emedebista abriu mão de liderar uma chapa própria na disputa pelo Palácio Iguaçu para aceitar o posto de vice na candidatura de Sandro Alex (PSD), nome apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD).