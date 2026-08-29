Greca é internado em Curitiba após queda durante ato de campanha no Paraná

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O candidato a vice-governador do Paraná, Rafael Greca (MDB), foi hospitalizado após sofrer uma queda durante um evento de campanha. O ex-prefeito, de 70 anos, precisou cancelar a agenda oficial devido a inchaço e hematoma na perna esquerda. Ele está estável, passando por exames preventivos em Curitiba.

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O candidato a vice-governador do Paraná, Rafael Greca (MDB), sofreu uma queda durante um evento de campanha no interior do estado e precisou ser hospitalizado na capital paranaense.

O acidente causou inchaço e um hematoma na perna esquerda do ex-prefeito, o que resultou no cancelamento imediato de sua agenda oficial.

Greca, que tem 70 anos, foi levado para o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, onde passa por exames preventivos sob os cuidados da equipe médica. Segundo informações partidárias, no momento, o estado dele é estável. Aliados aguardam novas avaliações clínicas para definir a retomada das atividades de campanha.

O emedebista abriu mão de liderar uma chapa própria na disputa pelo Palácio Iguaçu para aceitar o posto de vice na candidatura de Sandro Alex (PSD), nome apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD).