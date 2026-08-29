Governo planeja aporte de 6 bilhões aos Correios em 2027

O ministro do Planejamento Bruno Moretti afirmou publicamente que a Proposta de Lei Orçamentária de 2027 prevê aporte de 6 bilhões de reais aos Correios. Isso significa que o repasse de fundos do Tesouro Nacional para o setor aumentará consideravelmente após três anos do acúmulo de prejuízos e queda de receita. O documento segue para aprovação do Congresso Nacional na segunda-feira, 31.

Em 2025, os Correios recorreram a empréstimo de 12 bilhões de reais com cinco dos maiores bancos do pais para que a ruína definitiva da estatal fosse evitada. O contrato é válido até 2040 e é respaldado pela União — garantia do governo de que todas as parcelas serão pagas, mesmo que a empresa fique inadimplente.

A medida foi aprovada pelo Tesouro Nacional e é parte do plano de reestruturação da empresa, que contempla ainda o corte de custos, um Programa de Demissão Voluntária, a venda de imóveis parados, a renegociação de contratos, redução da jornada de trabalho dos funcionários, ajuste de plano de saúde, retomada do modelo presencial e o lançamento de um próprio site de vendas.