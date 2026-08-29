Governo Lula anuncia exportações do agro para mais três países

O Ministério da Agricultura acaba de anunciar uma série de acordos de exportação para vender produtos do agro aos mercados da Costa rica, Malásia e Nigéria.

Segundo a pasta, a Costa Rica autorizou a exportação brasileira de sementes de trigo. Já a Malásia liberou a exportação brasileira de flor seca de cravo-da-índia. Para a Nigéria, está autorizada a exportação de maçãs.

O Ministério da Agricultura alcançou, no atual governo Lula, a marca de 678 novos mercados abertos para o agronegócio brasileiro desde janeiro de 2023.