Governo discute combate à desertificação, que atinge 16% do território do país

Quase 38 milhões de brasileiros sofrem hoje as consequências de processos acelerados de degradação da terra ou de desertificação. Essas áreas abrangem 16% do território nacional, o equivalente a 1.561 municípios. Para debater caminhos de enfrentamento a essa situação, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) realiza nesta semana, em Brasília, o Seminário Nacional de Combate à Desertificação: Avanços e Perspectivas da Implementação da Política Nacional.

O evento, nesta terça, 10, e quarta, 11, marca a prestação de contas dos resultados alcançados com a Política Nacional de Combate à Desertificação (PNCD) no último ciclo (2023–2026) e coloca em pauta o Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAB Brasil 2025-2045).

Lançado em 2025, o PAB Brasil foi elaborado de forma descentralizada e participativa e conta em cinco eixos temáticos e 38 objetivos estratégicos. O documento reúne metase cronogramas para articular ações governamentais nas próximas duas décadas. O seminário ocorre das 9h às 18h no Edifício Sede da Embrapa.