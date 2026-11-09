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Brasil

Governo discute combate à desertificação, que atinge 16% do território do país

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima realiza seminário sobre o tema em Brasília

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 11h54
Mulher idosa, de pele morena, sorrindo e usando chapéu bege, óculos, camisa vermelha e saia estampada, está em um campo de terra arada sob céu azul com nuvens brancas. Ela estende a mão direita para frente e segura um pote rosa na mão esquerda, em uma perspectiva de baixo para cima
Agricultora em Esperança, na Paraíba: região sofre com avanço da desertificação  (Arnaldo Sete/ASA Brasil./Divulgação)
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Governo discute combate à desertificação, que atinge 16% do território do país Priorize VEJA no Google

Quase 38 milhões de brasileiros sofrem hoje as consequências de processos acelerados de degradação da terra ou de desertificação. Essas áreas abrangem 16% do território nacional, o equivalente a 1.561 municípios. Para debater caminhos de enfrentamento a essa situação, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) realiza nesta semana, em Brasília, o Seminário Nacional de Combate à Desertificação: Avanços e Perspectivas da Implementação da Política Nacional.

O evento, nesta terça, 10, e quarta, 11, marca a prestação de contas dos resultados alcançados com a Política Nacional de Combate à Desertificação (PNCD) no último ciclo (2023–2026) e coloca em pauta o Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAB Brasil 2025-2045).

Lançado em 2025, o PAB Brasil foi elaborado de forma descentralizada e participativa e conta em cinco eixos temáticos e 38 objetivos estratégicos. O documento reúne metase cronogramas para articular ações governamentais nas próximas duas décadas. O seminário ocorre das 9h às 18h no Edifício Sede da Embrapa.

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