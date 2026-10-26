Governo de SP vai distribuir óculos de IA para alunos com deficiência visual

O governo estadual de São Paulo vai distribuir óculos com inteligência artificial para alunos com deficiência visual. O equipamento transforma textos e imagens em voz e vai possibilitar que os estudantes explorem livros didáticos, quadro e tela do computador por conta própria.

A entrega começa na terça-feira, e a previsão é que 96 estudantes de 88 escolas de tempo integral recebam a ferramenta. É a primeira vez que a rede oferece esse tipo de recurso aos alunos.

O aparelho é uma câmera do tamanho de um dedo, presa à haste dos óculos por um ímã. O aluno aponta para o texto e ouve a leitura num pequeno alto-falante perto do ouvido. O dispositivo também reconhece rostos, objetos e cores, e funciona sem internet.

“Essa tecnologia devolve ao aluno com deficiência visual algo básico: a autonomia de ler por conta própria”, diz o secretário da Educação, Renato Feder.

Continua após a publicidade

A Secretaria investiu 1,1 milhão de reais em 100 equipamentos, que ficam nas escolas e poderão ser usados por novos alunos que chegarem a elas.