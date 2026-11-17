O governo do Estado de São Paulo prorrogou até o dia 4 de dezembro o prazo da consulta pública voltada à modernização de contratos de concessão e parcerias público-privadas. A iniciativa, liderada pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), visa estabelecer uma diretriz estadual que dê mais transparência aos acordos de longo prazo.

Um dos objetivos da proposta é consolidar regras claras para garantir que as concessões e as PPPs acompanhem as transformações tecnológicas e as necessidades da população. O projeto busca criar, na prática, um ambiente regulatório previsível, que possibilite a inclusão de novas obras, a antecipação de investimentos e a melhoria contínua na prestação dos serviços públicos.

A SPI relatou à coluna que contratos de infraestrutura com duração de 20 a 30 anos precisam ser acompanhados de forma contínua, pois podem surgir novas prioridades de investimento, necessidades de ampliação da capacidade dos serviços e oportunidade para incorporar soluções tecnológicas e práticas regulatórias mais modernas.

Para garantir a efetividade das mudanças, está prevista a criação da Consenso-SP, uma câmara permanente dedicada a solucionar controvérsias de forma integrada entre diferentes órgãos estaduais.

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Além disso, o projeto propõe a inclusão de processos competitivos em atualizações contratuais mais amplas, de modo que propostas mais vantajosas para o Estado sejam acolhidas — o que, de acordo com a pasta, reforçaria a segurança jurídica para novos investimentos em infraestrutura.