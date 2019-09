Governo de SP pede ‘extradiçāo’ de André do Rap para presídio federal

O governo de Sāo Paulo pediu à Justiça do Estado a transferência do traficante André de Oliveira Macedo, o André do Rap, para o sistema penitenciário federal. A informaçāo foi confirmada pelo governador Joāo Doria, que classificou a medida como uma “extradiçāo”.

Acusado de ser um dos principais líderes do PCC até entāo em liberdade, André do Rap foi preso no último domingo pela Polícia Civil de Sāo Paulo. Na hora da detençāo, ele se encontrava em uma mansāo em Angra dos Reis (RJ).

Se a Justiça acatar ao pedido, ele será o 28 integrante do PCC a ser isolado no sistema penitenciário federal neste ano. Apontado pelas autoridades como o chefe máximo da facçāo criminosa, Marcos Herbas Camacho, o Marcola, foi transferido de Sāo Paulo, em fevereiro, para a penitenciária federal de Rondônia sob um forte esquema de segurança, que contou com a ajuda das Forças Armadas e da Polícia Federal.

André do Rap é suspeito de atuar como traficante na regiāo da Baixada Santista e de ser um dos responsáveis por estruturar o esquema de envio de cocaína para o exterior. Ele teria ligaçāo com integrantes da máfia Italiana que residiam na região.