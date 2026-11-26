O governo de São Paulo lançará nesta quinta-feira, às 14h, o Polo de Cosméticos do Estado, iniciativa que busca fortalecer a cadeia produtiva de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, estimular a inovação e ampliar a competitividade das empresas paulistas.

O polo vai fazer um intercâmbio entre os produtores e fomentar a viabilidade de novos negócios em potencial. As empresas participantes também poderão tirar dúvidas que eventualmente surjam.

O evento de lançamento ocorrerá na sede da SDE, na capital, com exposição de produtos, marcas e soluções desenvolvidas pela indústria. O projeto é tocado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e pela InvestSP.

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“Com o Polo de Cosméticos, queremos aproximar São Paulo das principais referências mundiais do setor. Hoje, a Coreia do Sul se destaca nesse mercado, e nossa intenção é atrair novos negócios”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. “Também queremos aproximar empresas, centros de pesquisa e instituições de fomento, como a Desenvolve SP e o Banco do Povo, para facilitar o acesso ao crédito e apoiar o desenvolvimento do segmento”, complementa.