Governo de São Paulo prorroga quarentena até fevereiro

O governo de São Paulo publicou nesta quinta-feira, 31, no Diário Oficial, o decreto que prorroga a quarentena em todo o estado até o dia 7 de fevereiro de 2021. A ação, que entra em vigor a partir do dia 5 de janeiro, é uma renovação da quarentena iniciada no primeiro decreto em março de 2020, prorrogada pelo governador João Doria (PSDB) em paralelo com as flexibilizações propostas pelo Plano São Paulo, que dividiu as regiões em fases separadas por cores.

Essa é a 15ª vez que a quarentena é prorrogada no estado, com o intuito de conter o aumento de casos da Covid-19 e desafogar o sistema de saúde. O governo também já havia determinado que os próximos dias, entre 1 e 3 de janeiro, foram inseridos na fase vermelha, a mais grave e restritiva da quarentena, na qual apenas serviços essenciais podem funcionar. Diversos municípios afirmaram que não seguirão o decreto estadual neste período, ao que o governo estadual respondeu que elas serão notificadas pelo Ministério Público.

Em dezembro, o estado de São Paulo registrou 57% mais mortes em razão da Covid-19 em relação ao mês anterior. Até o momento, foram confirmados 4.382 óbitos no estado – o maior desde setembro, com 5.608. O pico foi registrado em julho, com 8.234 mortes.