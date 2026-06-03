O governo brasileiro divulgou nota nesta quarta-feira criticando o resultado da investigação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) sobre o combate ao trabalho forçado, que incluiu uma sugestão de taxa de 12,5% sobre os produtos brasileiros.

Utilizando termos como “lamentável” e “absurdo”, o Executivo manifestou “profunda discordância com a conclusão” do relatório e disse ter expectativa de que ele não resulte em tarifas efetivas.

Além disso, o governo anunciou que pode utilizar as medidas previstas na Lei de Reciprocidade, aprovada no ano passado pelo Congresso, “para fazer face a situações de injustiça”.

“É lamentável que tema tão relevante como o da proteção de condições dignas para milhões de trabalhadores e trabalhadoras seja desvirtuado para servir de justificativa a medidas protecionistas unilaterais”, diz o texto.

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Para o Executivo, “é um absurdo tentar associar a competividade da economia brasileira a insumos externos obtidos por meio de comércio que viole a dignidade humana”.