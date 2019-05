Governo autoriza prorrogação do apoio da Força Nacional no Pará

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação do apoio da Força Nacional de Segurança Pública na Região Metropolitana de Belém. A portaria estendendo o prazo de atuação na região por 18 dias está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 27.

Segundo a pasta, a extensão do prazo, a partir de 5 de junho, “tem caráter episódico e planejado, em apoio aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará, nas ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.”

Este prazo pode ser prorrogado novamente, se necessário. Caberá ao governo do estado dar todo o apoio logístico, dispondo da infraestrutura necessária à Força Nacional.

Chacina

A Força Nacional está atuando na capital paraense desde março. Na ocasião, o governo do Pará confirmou a ida de 200 homens e 40 viaturas da Força Nacional para o estado.

No dia 1º de janeiro, ao ser empossado, o governador Helder Barbalho informou ter solicitado ao Ministério da Justiça o reforço de 500 homens para ajudar no combate ao crime no estado. Com a vinda de um contingente bem menor que o esperado, segundo Barbalho, o foco das ações da Força Nacional ficaria concentrado na região metropolitana de Belém.

A prorrogação da ajuda foi impulsionada por uma chacina no último dia 19, quando ao menos 11 pessoas foram assassinadas em um bar do bairro Guamá, na periferia da capital.

Segundo o Departamento de Homicídios, vários homens encapuzados entraram no estabelecimento, em Belém, e atiraram na direção das pessoas que estavam dentro. Um dos sobreviventes ainda está internado em estado grave e não teve o nome ou a localização divulgados, por medida de segurança.

Na madrugada de domingo 26, mais um suspeito da chacina entregou-se à polícia. O cabo da Polícia Militar Leonardo Fernandes de Lima teve a prisão decretada na última sexta 24 e era procurado pelas autoridades. Agora, as buscas policiais estão concentradas para prender um home identificado como Diel. Segundo as investigações, quatro civis e quatro policiais militares estão entre os criminosos envolvidos.

(com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)