Governador do Ceará prorroga lockdown por mais uma semana

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou neste domingo,4, a prorrogação do decreto que estabeleceu lockdown em todo o estado até o próximo dia 11. A decisão foi tomada após uma reunião com membros do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus.

O governador fez o pronunciamento nas redes sociais e afirmou que, apesar de os índices mostrarem a redução de casos, a transmissão do coronavírus no estado ainda é muito alta. Inicialmente, esperava-se que o governo afrouxasse as medidas de restrição a partir desta segunda.

“Enquanto não tivermos vacina para todos, a única forma de proteger a população é o isolamento social, o uso da máscara. Então, por uma questão de precaução, pela orientação dos cientistas, estamos anunciando que vamos iniciar flexibilização de forma planejada das atividades não essenciais a partir do dia 12 de abril”, afirmou Santana.

Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 no Ceará é de 92,05%. Neste domingo, o estado registrou 4.076 novos casos e 56 óbitos pela enfermidade. Ao todo, mais de 488 mil pessoas contraíram o vírus no estado, ao passo que 12.806 habitantes perderam a vida para a doença.