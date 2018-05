Governador de SP anuncia acordo com caminhoneiros

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), anunciou na tarde deste sábado que chegou a um acordo de cinco pontos com líderes dos caminhoneiros para encerrar a greve da categoria no estado. A principal medida é que o eixo suspenso, utilizado por caminhões quando estão circulando sem carga, passará a não ser cobrado nas rodovias paulistas a partir da 0h da próxima terça-feira, dia 29.

Além de se comprometer com os grevistas a extinguir a cobrança de pedágios dos caminhões com eixos suspensos, França se comprometeu a garantir que o desconto de 10% do preço do diesel nas refinarias chegue aos postos, prometeu cancelar as multas aplicadas aos caminhoneiros paralisados nas estradas e anunciou um regime diferenciado para o IPVA (imposto sobre veículos) a partir de 2019. O último ponto é a inclusão de um representante da categoria no conselho que regula os transportes no estado de São Paulo.