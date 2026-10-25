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Brasil

Gol e Anac negam cancelamento de voos em massa na véspera das eleições

Companhia atribuiu suspensão de voo entre Porto Alegre e Salvador a problemas técnicos; Anac afirma não ter identificado anormalidades no fluxo aéreo nacional

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 12h57 | Atualizado em 25 out 2026, 12h57
Expansão internacional: a Gol anunciou este ano a aquisição de até 5 aeronaves A330 e voos diretos, saindo do Rio, para Nova York, Lisboa, Orlando e Paris
Avião da Gol (Reprodução/VEJA)
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A Gol e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) negaram a ocorrência de cancelamentos em massa de voos entre o Sul e o Nordeste às vésperas do segundo turno das eleições de 2026. Desde sábado, 24, denúncias publicadas nas redes sociais apontavam que a companhia aérea teria suspendido diversas viagens que transportariam eleitores nordestinos. Tanto a companhia quanto a agência reguladora, porém, afirmaram que não há anormalidades no fluxo aéreo brasileiro.

A Gol informou que apenas um voo com destino ao Nordeste foi cancelado no sábado. A operação G3 1979 partiria de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para Salvador, na Bahia, mas foi suspensa após a identificação de problemas técnicos na aeronave. “A Gol reforça que todas as ações tomadas para esse voo tiveram como foco a segurança, nosso valor número 1″, disse em nota.

A companhia afirmou que os passageiros afetados foram reacomodados em outros voos, com possibilidades de embarque no sábado ou neste domingo, 25, dia da votação. A empresa também programou uma operação extra entre as duas capitais, com partida prevista para a 1h deste domingo.

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A Anac confirmou o cancelamento da viagem e informou que reforçou o acompanhamento de atrasos e suspensões durante o período eleitoral. Segundo a agência, entre sábado e domingo, dias 24 e 25 de outubro, foram registrados quatro cancelamentos de voos com destino ao Nordeste.

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Quatro voos para o Nordeste foram cancelados

Além da operação da Gol entre Porto Alegre e Salvador, houve dois cancelamentos envolvendo a Azul: um voo que partiria de Brasília (DF) para Recife (PE) e outro de Maceió (AL) com destino à capital pernambucana. O quarto caso foi uma viagem da Latam que sairia do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Maceió.

Diante da repercussão das denúncias nas redes sociais, a Anac informou que notificou as três companhias aéreas para que apresentassem, com urgência, informações sobre as medidas adotadas para realocar os passageiros prejudicados. O ofício foi encaminhado às empresas às 8h50 deste domingo.

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A agência ressaltou que atrasos e cancelamentos são ocorrências próprias da aviação comercial e reiterou que não constatou, até o momento, irregularidades no funcionamento geral do tráfego aéreo nacional. O órgão afirmou que continuará monitorando as operações.

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