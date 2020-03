Goiás confirma quarto caso de coronavírus no estado

O estado de Goiás confirmou hoje o quarto caso de Covid-19, causada pelo novo coronavírus. O paciente infectado e é casado com uma mulher que já havia sido diagnosticada com a doença. O caso foi confirmado pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, em publicação pelo Twitter.

O paciente contraiu a doença em viagem ao exterior. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o homem e a esposa estão em isolamento domiciliar. A transmissão no estado ainda não é comunitária, ou seja, é possível identificar de onde vem a transmissão: passageiros vindos do exterior ou que tiveram contato com pessoas que viajaram recentemente.