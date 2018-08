Globonews troca data da entrevista de Bolsonaro com a de Alckmin

Na abertura da entrevista desta quarta-feira com Ciro Gomes na Globonews, a apresentadora Miriam Leitão anunciou que o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, aceitou trocar o dia de sua sabatina com Jair Bolsonaro (PSL), que dissera que não poderia ir ao estúdio amanhã. O tucano será entrevistado nesta quinta; Bolsonaro, na sexta.

Ao longo da semana, a emissora tem feito, ao vivo, sabatinas de duas horas de duração com os cinco primeiros colocados na última pesquisa divulgada pelo Ibope.

Segundo o PSL, o deputado não conseguiu desmarcar um compromisso marcado para esta quinta. A assessoria do PSL disse que a Globonews havia sido avisada da dificuldade de o candidato comparecer na data determinada, que foi escolhida em sorteio realizado no último dia 24.