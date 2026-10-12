Globo triplicou ganhos com publicidade federal no governo Lula

Sob o terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, a Rede Globo mais que triplicou seu faturamento com publicidade do governo em relação à administração anterior, de Jair Bolsonaro. Desde janeiro de 2023, o conglomerado da família Marinho recebeu 274,4 milhões de reais em propaganda do Executivo, segundo dados da Secretaria de Comunicação do Planalto (Secom) levantados por VEJA.

A vultosa cifra, que equivale a uma alta de 228% na comparação com os quatro anos do governo anterior, posiciona a Globo no topo do ranking de emissoras que mais recebem verba publicitária do Planalto (veja a lista abaixo).

Em seguida vêm a Record, com 128,6 milhões em contratos federais; o SBT, que faturou 70,8 milhões; e a Band, que vendeu 42 milhões em anúncios para o Executivo — destas, apenas o SBT teve queda na receita em relação ao governo Bolsonaro.

Entre os dez grupos de televisão que mais lucraram com propaganda do governo Lula, a Globo e suas afiliadas faturaram mais que a soma das nove demais empresas.

Continua após a publicidade

Confira a lista de quem mais ganhou dinheiro da Secom entre janeiro de 2023 e outubro de 2026, incluindo o aumento (ou recuo) da receita em relação à gestão Bolsonaro:

Globo : R$ 274,4 milhões (+228%)

: R$ 274,4 milhões (+228%) Record : R$ 128,6 milhões (+38%)

: R$ 128,6 milhões (+38%) SBT : R$ 70,9 milhões (-13%)

: R$ 70,9 milhões (-13%) Band : R$ 42,0 milhões (+41%)

: R$ 42,0 milhões (+41%) Rede TV! : R$ 10,5 milhões (-5%)

: R$ 10,5 milhões (-5%) CNN Brasil : R$ 4,3 milhões (+41%)

: R$ 4,3 milhões (+41%) Turner* : R$ 3,5 milhões (-38%)

: R$ 3,5 milhões (-38%) EBC : R$ 3,3 milhões (+45%)

: R$ 3,3 milhões (+45%) TV Cultura : R$ 2,7 milhões (+340%)

: R$ 2,7 milhões (+340%) CNT: R$ 1,2 milhão (+92%)

Continua após a publicidade

*Atual Warner Media, inclui os canais TNT, Warner Channel, Space, TCM e infantis

Considerando apenas os períodos de eleição presidencial, a receita da Globo até outubro de 2026 já supera em 57% todo o seu faturamento com a Secom em 2022, passando de 40,2 milhões de reais no último pleito para 63,2 milhões na disputa atual.

Continua após a publicidade

Principal conglomerado televisivo do Brasil e um dos maiores do mundo, a Globo liderou invicta como a maior vendedora de anúncios para a Secom até a presidência de Jair Bolsonaro, quando foi preterida pela Record — de 2019 a 2022, a emissora de Edir Macedo encabeçou o ranking com 93,5 milhões de reais em contratos com o Planalto.