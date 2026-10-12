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Brasil

Globo triplicou ganhos com publicidade federal no governo Lula

Maior beneficiária de verba da Secom, emissora faturou mais de R$ 274 milhões desde janeiro de 2023 até agora; Band e Record também tiveram aumento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 13h26 | Atualizado em 12 out 2026, 13h27
Fachada do prédio da Rede Globo no Rio de Janeiro
Fachada do prédio da Rede Globo no Rio de Janeiro (Junius/Wikimedia Commons)
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Globo triplicou ganhos com publicidade federal no governo Lula Priorize VEJA no Google

Sob o terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, a Rede Globo mais que triplicou seu faturamento com publicidade do governo em relação à administração anterior, de Jair Bolsonaro. Desde janeiro de 2023, o conglomerado da família Marinho recebeu 274,4 milhões de reais em propaganda do Executivo, segundo dados da Secretaria de Comunicação do Planalto (Secom) levantados por VEJA.

A vultosa cifra, que equivale a uma alta de 228% na comparação com os quatro anos do governo anterior, posiciona a Globo no topo do ranking de emissoras que mais recebem verba publicitária do Planalto (veja a lista abaixo).

Em seguida vêm a Record, com 128,6 milhões em contratos federais; o SBT, que faturou 70,8 milhões; e a Band, que vendeu 42 milhões em anúncios para o Executivo — destas, apenas o SBT teve queda na receita em relação ao governo Bolsonaro.

Entre os dez grupos de televisão que mais lucraram com propaganda do governo Lula, a Globo e suas afiliadas faturaram mais que a soma das nove demais empresas.

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Confira a lista de quem mais ganhou dinheiro da Secom entre janeiro de 2023 e outubro de 2026, incluindo o aumento (ou recuo) da receita em relação à gestão Bolsonaro:

  • Globo: R$ 274,4 milhões (+228%)
  • Record: R$ 128,6 milhões (+38%)
  • SBT: R$ 70,9 milhões (-13%)
  • Band: R$ 42,0 milhões (+41%)
  • Rede TV!: R$ 10,5 milhões (-5%)
  • CNN Brasil: R$ 4,3 milhões (+41%)
  • Turner*: R$ 3,5 milhões (-38%)
  • EBC: R$ 3,3 milhões (+45%)
  • TV Cultura: R$ 2,7 milhões (+340%)
  • CNT: R$ 1,2 milhão (+92%)
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*Atual Warner Media, inclui os canais TNT, Warner Channel, Space, TCM e infantis

Considerando apenas os períodos de eleição presidencial, a receita da Globo até outubro de 2026 já supera em 57% todo o seu faturamento com a Secom em 2022, passando de 40,2 milhões de reais no último pleito para 63,2 milhões na disputa atual.

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Principal conglomerado televisivo do Brasil e um dos maiores do mundo, a Globo liderou invicta como a maior vendedora de anúncios para a Secom até a presidência de Jair Bolsonaro, quando foi preterida pela Record — de 2019 a 2022, a emissora de Edir Macedo encabeçou o ranking com 93,5 milhões de reais em contratos com o Planalto.

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