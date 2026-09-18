Gilmar reconhece reunião com Vorcaro, mas votou contra Master

O ministro Gilmar Mendes, do STF, reconheceu ter tido uma reunião com Daniel Vorcaro, mas votou contra os interesses do Banco Master em um julgamento posterior.

A manifestação ocorreu após diversas reportagens revelarem o encontro, com base nos dados do celular de Vorcaro, e também pagamentos a Chiquinho Feitosa, ex-cunhado do ministro.

Gilmar afirmou que a audiência com Vorcaro ocorreu no dia 11 de abril de 2024, em seu gabinete no STF, com a presença de advogados do Master.

“Foi realizada na sede do Tribunal, em ambiente institucional, e não em espaço privado”, declarou, em uma alfinetada ao colega André Mendonça, que também recebeu o banqueiro, mas em seu instituto.

Continua após a publicidade

O tema do encontro foi uma ação que tratava do pagamento de precatórios para o setor sucroalcooleiro.

Gilmar ressaltou, contudo, que quando o caso foi julgado pela Segunda Turma, em junho de 2025, votou de forma contrária ao que era defendido pelo Master e seguiu a posição da União, contra o pagamento. Entretanto, ficou vencido, ao lado justamente de Mendonça.

Continua após a publicidade

“O voto foi o mesmo em todos os demais casos do setor sucroalcooleiro julgados na Segunda Turma”, diz a nota, que lista outros três julgamentos.

Gilmar ainda declarou não ter tido “conhecimento de qualquer tratativa” entre Chiquinho Feitosa e Vorcaro e que “não responde por relações privadas ou profissionais de ex-parente”.