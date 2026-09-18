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Gilmar reconhece reunião com Vorcaro, mas votou contra Master

Ministro recebeu banqueiro em seu gabinete no STF em 2024

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 10h34 | Atualizado em 18 set 2026, 11h26
O ministro Gilmar Mendes, durante sessão do STF
O ministro Gilmar Mendes, durante sessão do STF (Rosinei Coutinho/STF)
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Gilmar reconhece reunião com Vorcaro, mas votou contra Master Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Gilmar Mendes, do STF, reconheceu ter tido uma reunião com Daniel Vorcaro, mas votou contra os interesses do Banco Master em um julgamento posterior.

A manifestação ocorreu após diversas reportagens revelarem o encontro, com base nos dados do celular de Vorcaro, e também pagamentos a Chiquinho Feitosa, ex-cunhado do ministro.

Gilmar afirmou que a audiência com Vorcaro ocorreu no dia 11 de abril de 2024, em seu gabinete no STF, com a presença de advogados do Master.

“Foi realizada na sede do Tribunal, em ambiente institucional, e não em espaço privado”, declarou, em uma alfinetada ao colega André Mendonça, que também recebeu o banqueiro, mas em seu instituto.

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O tema do encontro foi uma ação que tratava do pagamento de precatórios para o setor sucroalcooleiro.

Gilmar ressaltou, contudo, que quando o caso foi julgado pela Segunda Turma, em junho de 2025, votou de forma contrária ao que era defendido pelo Master e seguiu a posição da União, contra o pagamento. Entretanto, ficou vencido, ao lado justamente de Mendonça.

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“O voto foi o mesmo em todos os demais casos do setor sucroalcooleiro julgados na Segunda Turma”, diz a nota, que lista outros três julgamentos.

Gilmar ainda declarou não ter tido “conhecimento de qualquer tratativa” entre Chiquinho Feitosa e Vorcaro e que “não responde por relações privadas ou profissionais de ex-parente”.

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