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Geração Z perde força no mapa eleitoral e acende alerta nos partidos

Norte e Nordeste ainda seguram voto jovem, mas Sul e Sudeste envelhecem e empurram debate político para a terceira idade

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 16h49 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h47
Urna eletrônica: convenções que definirão candidatos das eleições de outubro estão no ar
Urna eletrônica (Roberto Jayme/TSE)
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Geração Z perde força no mapa eleitoral e acende alerta nos partidos Priorizar nos meus resultados Google

Um levantamento produzido pela consultoria Nexus revela o envelhecimento do eleitorado brasileiro. O número de cidadãos entre 16 e 24 anos aptos a votar registrou uma queda de 22% desde 2010. Esse grupo perdeu 5,5 milhões de integrantes em números absolutos, o que reduz sua influência proporcional nas decisões políticas do país.

A representatividade da Geração Z nas urnas mantém uma base mais robusta no Norte e Nordeste, enquanto os colégios eleitorais do Sul e Sudeste apresentam os menores índices relativos de participação juvenil.

A nova geografia eleitoral retratada pela pesquisa aponta que, em sentido inverso, o eleitorado geral cresceu 17% no período. O contingente de votantes passou de 135,8 milhões em 2010 para os atuais 158,8 milhões de cidadãos. Um dos estratos populacionais que mais cresceu no período foi a faixa com mais de 60 anos, que hoje possui quase o dobro do peso proporcional.

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O levantamento da Nexus destaca que a perda de relevância demográfica dos jovens é um fator determinante para a reconfiguração das estratégias partidárias e causa impacto direto no equilíbrio de forças nas decisões democráticas da nação.

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