Genro do presidente promete comida de graça, bolsa família municipal e isenção de imposto

Eleito vereador de Aracaju (SE) pelo PSB em 2008, o advogado Danilo Segundo tentou a reeleição em 2012, mas acabou derrotado. Quatro anos depois, ele foi candidato a deputado federal, mas obteve apenas 3 mil votos. Na sequência, o partido dele, o PROS, foi extinto. Tudo levava a crer que a carreira do político caminhava para o fim. Engano. Agora, um Danilo totalmente remodelado, inclusive no nome, aposta que vai dar a volta por cima em outubro.

A mudança começou depois que o advogado começou a namorar Lurian Cordeiro, a filha mais velha do presidente Lula. O advogado filiou-se ao PT e vai disputar a prefeitura de Barra dos Coqueiros, uma cidade de 29 mil habitantes, próxima a Aracaju. Um dos trunfos do candidato é o nome. Ele agora é o “Danilo de Lula”.

A proximidade com a família do presidente abriu as portas de vários órgão na Esplanada dos Ministérios, o que é importantíssimo para qualquer político, seja ele municipal, estadual ou federal. Danilo de Lula também mudou o visual. Ele deixou de lado os ternos e adotou a guayabera, bem ao estilo do sogro.

No último final de semana, o advogado participou de uma sessão de fotos com Lula e Lurian. O material será usado na campanha. Foi uma deferência do presidente ao genro. O PT havia estabelecido que o material com Lula seria reservado aos 150 candidatos das maiores cidades do país. Durante seu ensaio, Danilo foi abraçado pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que também é do PT de Sergipe.

Candidato promete comida, bolsa família e imposto congelado

O programa de governo de Danilo tem 33 páginas. Em Barra dos Coqueiros, mais de um terço das famílias recebe o Bolsa Família. Entre as várias promessas, o advogado diz que, se eleito, vai criar um “bolsa família municipal”, vai distribuir refeições gratuitas, pretende congelar o IPTU e isentar do imposto quem ganha até dois salários mínimos.

Ao decidir lançar o genro do presidente como candidato, o PT quebrou um acordo político municipal. Conforme mostrou VEJA, o atual prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo (União), pediu votos para Lula e para o senador Rogério Carvalho (PT-SE), que disputou o governo estadual em 2022. Havia o compromisso de que ele receberia apoio para sua reeleição neste ano.