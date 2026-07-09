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Garotinho terá que remover post que vinculava Paes ao CV e ao jogo do bicho

Publicação do ex-prefeito, com mesma acusação ao PL e a Bacellar, também será excluída

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 11h01 | Atualizado em 9 jul 2026, 11h23
O ex-governador Anthony Garotinho
O ex-governador Anthony Garotinho. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Garotinho terá que remover post que vinculava Paes ao CV e ao jogo do bicho Priorizar nos meus resultados Google

Alegações de uma suposta ligação com o Comando Vermelho e o Jogo do Bicho geraram uma disputa judicial no Rio de Janeiro nos últimos dias.

O último capítulo foi uma decisão da Justiça Eleitoral determinou a remoção de uma postagem na qual o ex-governador Anthony Garotinho fez a imputação ao ex-prefeito Eduardo Paes.

Os dois são pré-candidatos ao Palácio Guanabara.

Antes, contudo, o próprio Paes tinha feito a relação com o ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar e o PL.

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“Não custa lembrar. O candidato do PL-RJ até a prisão era o Rodrigo Bacelar! É Comando Vermelho! É Jogo do Bicho! É roubo em obras da secretária de educação!”, escreveu o ex-prefeito no X, na semana passada.

Esse post também terá que ser excluído, atendendo a um pedido do PL, segundo decidido em outra ação.

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Garotinho disse ter ficado “surpreso” com a publicação de Paes e resgatou um vídeo dele com elogios a Bacellar. “Há pouco tempo ele estava elogiando quem hoje ele critica. Será que ele está tentando desvincular sua imagem do Comando V3rm3lho e do Jogo do Bicho?”, questionou.

Agora, houve uma decisão para excluir também a postagem do ex-governador.

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“A associação da imagem de um pré-candidato a organizações criminosas e ao ‘Jogo do Bicho’, aliada à alegação descontextualizada de uma aliança política supostamente antagônica à verdade factual, pode gerar severa confusão nos eleitores”, avaliou a desembargadora Maria Paula Gouvêa Galhardo, que também foi responsável por determinar a remoção da postagem de Paes.

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