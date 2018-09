Garotinho reclama de falta de apoio do aliado Crivella

A relação entre o ex-governador do Rio Anthony Garotinho (PRP) e o prefeito da cidade, Marcelo Crivella (PRB), anda azeda. Garotinho, que é candidato ao governo do Rio e coligado com o partido de Crivella, reclamou da falta de apoio do aliado nesta corrida eleitoral. “Ele faz campanha (para o filho, Marcelo Hodge, candidato a deputado federal) e não me convida. Tem um candidato a governador, que está coligado com o partido dele. E ele faz reuniões e não manda me avisar? Eu fico sabendo no dia seguinte”, queixou-se em entrevista a VEJA.

O ex-governador apoiou a campanha de Marcelo Crivella para a prefeitura do Rio em 2016. Sua filha, Clarissa Garotinho, esteve ao lado do aliado na disputa e foi secretária municipal em seu governo. Em agosto, o PRB local bateu o martelo e decidiu apoiar a candidatura de Garotinho. O candidato também reclamou de ter convidado Crivella “várias vezes” para reuniões e compromissos de campanha. “E ele não foi”, completou.