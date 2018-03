Galloro define sua equipe na cúpula da PF e Segovia vai para Roma

O novo diretor-geral da Polícia Federal, delegado Rogério Galloro, definiu os nomes de sua equipe na cúpula da corporação. Para a direção-executiva da corporação, foi escolhida a delegada Silvana Helena Vieira Borges. Ela será a “número dois” na hierarquia da PF.

O superintendente da PF no Distrito Federal, delegado Élzio Vicente da Silva, foi convidado para ser o novo diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado. A diretoria é a terceira mais importante na hierarquia da instituição e é a área responsável por coordenar todas as operações e inquéritos envolvendo políticos com foro privilegiado.

Para comandar a Diretoria de Inteligência Policial, Galloro convidou o delegado Umberto Rodrigues. Galloro escolheu ainda o delegado Delano Bunn para ocupar a Diretoria de Gestão de Pessoal. Na Diretoria de Administração e Logística Policial, o delegado Fabrício Kelmer foi o escolhido pelo novo diretor-geral da PF.

Nesta quarta-feira (28), o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que analisaria as indicações de Galloro “em conjunto”. “O diretor-geral vai analisar (as indicações) e nos trazer. Acredito que devo ter o conhecimento e comigo ele deve discutir a respeito do que ele deseja, do que ele pretende fazer. Aí serão tomadas as decisões”, disse o ministro.

Mudança

Após ser exonerado do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Fernando Segovia foi designado para exercer a função de adido policial na Embaixada do Brasil em Roma (Itália), pelo prazo de três anos. Ele terá a função de assessorar o chefe da missão diplomática em assuntos técnicos. De acordo com decreto do presidente Michel Temer (MDB), o prazo começará a contar a partir da data de apresentação à missão diplomática, em substituição e após o término do prazo da designação de Valdson José Rabelo.

(com Estadão Conteúdo)