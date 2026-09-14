Gabinete de Zanin recebe íntegra das conversas de Daniel Vorcaro e começa análise

O gabinete do ministro Cristiano Zanin, do STF, já recebeu os dados brutos do celular de Daniel Vorcaro e começou a analisar o material. A Polícia Federal entregou as informações após determinação do ministro no domingo.

Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes alegaram que era necessário ter acesso à íntegra das conversas antes da sessão extraordinária de terça-feira, que vai analisar a troca de mensagens de Moraes e Vorcaro.

O relator do caso, André Mendonça, afirmou que também não teve acesso ao material bruto e que a divulgação poderia “tumultuar o julgamento” e “colocaria em risco todo o seguimento e êxito das investigações”.

Há uma divergência entre Mendonça e a PF: o ministro alegou que os dados foram enviados ao seu gabinete de forma espontânea, enquanto a corporação sustenta que houve determinação do magistrado.

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Depois de a PF informar ao STF que teria condições de compartilhar o conteúdo, Zanin ordenou que isso fosse feito até as 23h de domingo. O ministro disse que outros gabinetes também poderiam pedir o mesmo.