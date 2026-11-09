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Brasil

Fux suspende processos sobre proibição de bets até julgamento no STF

Decisão atendeu a pedido da PGR

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 08h12 | Atualizado em 9 nov 2026, 08h21
Ministro Dias Toffoli, de cabelos grisalhos e terno escuro com toga preta, gravata vinho e distintivo dourado, caminha em ambiente formal. Outros homens de terno e toga aparecem desfocados ao fundo, com uma bandeira brasileira visível.
O ministro Luiz Fux, durante sessão do STF  (Antonio Augusto/STF)
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Fux suspende processos sobre proibição de bets até julgamento no STF Priorize VEJA no Google

O ministro Luiz Fux, do STF, suspendeu todos os processos judiciais em instâncias inferiores que tratam do funcionamento de empresas de apostas on-line, as bets.

A decisão atendeu a um pedido da PGR e vale até que o STF julgue ações sobre o tema, que são relatadas pelo próprio Fux.

O ministro considerou que “há o risco de insegurança jurídica em decorrência da possibilidade de múltiplas decisões em sentidos divergentes” e acrescentou que existe o “agravante de se tratar de potencial liberação de atividade reconhecidamente danosa e de elevado risco social”.

Na semana passada, a Justiça Federal de São Paulo chegou a autorizar o funcionamento de três empresas, mesmo com a medida provisória (MP) do governo federal que proibiu a atividade no país. Entretanto, o TRF-3 derrubou a decisão, atendendo a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

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