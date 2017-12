Funcionário da Infraero é preso por fabricar balões em casa

Um funcionário da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) foi preso em flagrante nesta quarta-feira (13) pela Polícia Civil. Ele é suspeito de administrar uma fábrica clandestina de balões em sua própria casa, na Zona Leste da cidade de São Paulo.

Segundo a polícia, Ricardo André de Souza trabalha no aeroporto de Congonhas e foi preso em sua casa após uma denúncia anônima. O suspeito não ofereceu resistência e conduziu as autoridades até um porão escondido em sua casa, onde mantinha todo o material para produzir os balões. Ele fabricava e comercializava os balões em seu próprio imóvel.

No local, a polícia apreendeu material usado para a confecção dos balões e levou o homem até a 22ª Delegacia Policial (DP) em São Miguel Paulista. Ele foi autuado por crimes ambientais e liberado logo depois de pagar fiança no valor de um salário mínimo (937 reais). Ele poderá responder em liberdade.

Em nota, a assessoria da Infraero informou que está colaborando com as investigações da Polícia Civil e não especificou a função de Souza na empresa. Fabricar, soltar ou vender balões é considerado um crime ambiental com pena de até três anos de prisão com multa.