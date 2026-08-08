Frente fria pode causar ressaca no litoral do Sudeste, alerta Marinha

A Marinha do Brasil alertou neste sábado, 8, que a frente fria que chega ao Sudeste neste domingo de Dia dos Pais, 9, pode provocar uma forte ressaca na faixa litorânea entre Ilhabela (SP) e São João da Barra (RJ), com ondas de direção Sul e altura de até 2,5 metros. “Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio”, pontua o comunicado.

A notícia engrossa o período de mau-tempo na região, após a passagem de um ciclone-bomba que causou estragos no Sul e Sudeste.

Qual a previsão do tempo para o Dia dos Pais?

A frente fria de domingo favorecerá chuvas em diferentes pontos do estado de São Paulo. As precipitações mais intensas são esperadas no sul e no litoral sul paulista e no Vale do Ribeira. A passagem do sistema também provoca redução das temperaturas no sul, litoral, leste e na Região Metropolitana de São Paulo.

Além disso, o fenômeno aumenta a nebulosidade no extremo sul do Rio de Janeiro e reforça os ventos de sul a sudoeste. No Vale do Paraíba e nos litorais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, as rajadas podem variar entre 50 e 70 km/h.

Continua após a publicidade

Na maior parte do Sudeste, porém, o calor permanece durante a tarde. Na cidade do Rio de Janeiro, o domingo começa com sol entre poucas nuvens, mas a nebulosidade aumenta à tarde e há chance de chuva à noite. A temperatura pode atingir 36°C. Em Belo Horizonte, o tempo permanece firme, com temperaturas que podem chegar aos 32°C.

No restante do país, o domingo terá cenários bastante distintos. O Paraná permanece sob risco de chuva forte e temporais, enquanto o Rio Grande do Sul deve registrar frio intenso e possibilidade de geada. Mato Grosso do Sul também terá pancadas fortes em algumas áreas. No Nordeste, aumenta a chuva na faixa litorânea, mas a baixa umidade continua sendo destaque no interior. Já no Norte, calor e tempo firme predominam em grande parte da região.

Continua após a publicidade