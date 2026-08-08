Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Brasil

Frente fria pode causar ressaca no litoral do Sudeste, alerta Marinha

Domingo de Dia dos Pais terá queda de temperatura e ondas de até 2,5 metros de altura entre São Paulo e Rio de Janeiro

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 17h35 | Atualizado em 8 ago 2026, 17h36
Ressaca na praia do Leblon, Rio de Janeiro
Ressaca na praia do Leblon, Rio de Janeiro (Vanderlei Almeida/AFP/VEJA)
Continua após publicidade
Frente fria pode causar ressaca no litoral do Sudeste, alerta Marinha Priorizar nos meus resultados Google

A Marinha do Brasil alertou neste sábado, 8, que a frente fria que chega ao Sudeste neste domingo de Dia dos Pais, 9, pode provocar uma forte ressaca na faixa litorânea entre Ilhabela (SP) e São João da Barra (RJ), com ondas de direção Sul e altura de até 2,5 metros. “Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio”, pontua o comunicado.

A notícia engrossa o período de mau-tempo na região, após a passagem de um ciclone-bomba que causou estragos no Sul e Sudeste.

Qual a previsão do tempo para o Dia dos Pais?

A frente fria de domingo favorecerá chuvas em diferentes pontos do estado de São Paulo. As precipitações mais intensas são esperadas no sul e no litoral sul paulista e no Vale do Ribeira. A passagem do sistema também provoca redução das temperaturas no sul, litoral, leste e na Região Metropolitana de São Paulo.

Além disso, o fenômeno aumenta a nebulosidade no extremo sul do Rio de Janeiro e reforça os ventos de sul a sudoeste. No Vale do Paraíba e nos litorais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, as rajadas podem variar entre 50 e 70 km/h.

Siga
Continua após a publicidade

Na maior parte do Sudeste, porém, o calor permanece durante a tarde. Na cidade do Rio de Janeiro, o domingo começa com sol entre poucas nuvens, mas a nebulosidade aumenta à tarde e há chance de chuva à noite. A temperatura pode atingir 36°C. Em Belo Horizonte, o tempo permanece firme, com temperaturas que podem chegar aos 32°C.

No restante do país, o domingo terá cenários bastante distintos. O Paraná permanece sob risco de chuva forte e temporais, enquanto o Rio Grande do Sul deve registrar frio intenso e possibilidade de geada. Mato Grosso do Sul também terá pancadas fortes em algumas áreas. No Nordeste, aumenta a chuva na faixa litorânea, mas a baixa umidade continua sendo destaque no interior. Já no Norte, calor e tempo firme predominam em grande parte da região.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Clima
Previsão do tempo
Rio de Janeiro
São Paulo
Sudeste
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).