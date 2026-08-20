Freio nas bets: projeto propõe nova trava para mercado de apostas no Brasil

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A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) protocolou projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Autoexclusão e de Impedimentos de Apostadores. A iniciativa visa permitir que cidadãos restrinjam seu acesso a plataformas de jogos, obriga operadoras a monitorar e intervir em casos de vício e impede instituições financeiras de processar pagamentos.

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A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) protocolou um projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Autoexclusão e de Impedimentos de Apostadores. O objetivo da iniciativa é permitir que os cidadãos que desejam parar de jogar tenham a decisão respeitada por todo o mercado de apostas.

O PL visa não só que o indivíduo possa restringir seu próprio acesso a todas as plataformas de jogos, mas transfere parte da responsabilidade para essas operadoras, que serão obrigadas a monitorar comportamentos considerados compulsivos e intervir de forma proativa quando identificarem riscos ou sinais de patologia.

Outro ponto da proposta legislativa está relacionado à conduta das instituições financeiras, que ficariam impedidas, durante o período de exclusão, de processar pagamentos de quem estiver cadastrado no sistema nacional.

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O PL protocolado pela senadora paulista impõe também punições mais rígidas para as plataformas que ignorarem o bloqueio ou até mesmo para as que enviarem publicidade para os cidadãos que estiverem bloqueados no cadastro nacional.

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O governo federal já tem uma ferramenta que permite a autoexclusão dos sites de apostas; porém, a proposição de Mara Gabrilli abrange um tripé estruturado na prevenção, segurança e cuidado especializado aos cidadãos vulneráveis ao vício nas bets.