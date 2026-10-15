Frederic Kachar é demitido da Globo após vazamento de mensagens com Vorcaro

O executivo Frederic Kachar foi afastado de seu papel como diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio do Grupo Globo nesta quinta-feira, 15. Kachar é desligado da empresa após a revelação de mensagens trocadas com o banqueiro Daniel Vorcaro que, segundo a empresa, revelavam “uma relação inadequada do executivo com um anunciante”.

Kachar estava há 29 anos dentro do Grupo Globo, e sua saída é uma resposta da organização à repercussão do caso. Em nota, a empresa afirma que a decisão “reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação”.

O substituto de Frederic Kachar como responsável da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.

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