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Brasil

Frederic Kachar é demitido da Globo após vazamento de mensagens com Vorcaro

Executivo teria 'uma relação inadequada' com o banqueiro

Por Flávio Monteiro 15 out 2026, 13h28 | Atualizado em 15 out 2026, 13h31
Homem de pele clara, cabelo grisalho e barba rala, vestindo camisa social azul clara, olhando diretamente para frente com expressão séria. Ao fundo, um ambiente interno com grandes janelas e um vaso de flores em uma mesa
O executivo Frederic Kachar (Reprodução/Twitter)
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Frederic Kachar é demitido da Globo após vazamento de mensagens com Vorcaro Priorize VEJA no Google

O executivo Frederic Kachar foi afastado de seu papel como diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio do Grupo Globo nesta quinta-feira, 15. Kachar é desligado da empresa após a revelação de mensagens trocadas com o banqueiro Daniel Vorcaro que, segundo a empresa, revelavam “uma relação inadequada do executivo com um anunciante”.

Kachar estava há 29 anos dentro do Grupo Globo, e sua saída é uma resposta da organização à repercussão do caso. Em nota, a empresa afirma que a decisão “reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação”.

O substituto de Frederic Kachar como responsável da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.

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