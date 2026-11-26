Fortes chuvas atingiram o Rio de Janeiro na madrugada e continuaram na maior parte do estado na manhã desta quinta-feira, 26, com registros de alagamento em diferentes regiões. Entre as áreas mais atingidas, estão Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde; Duque de Caxias e Guapimirim, na Baixada Fluminense; Engenheiro Paulo de Frontin e Miguel Pereira, no Sul Fluminense; Nilópolis e São João de Meriti, na Baixada Fluminense; Resende, no Sul Fluminense; e Rio de Janeiro, capital.

Houve registro de chuva fraca a moderada na Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, Região Metropolitana, Região Serrana e Região Sul, de acordo com Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ). Petrópolis e Barra Mansa, em particular, têm alta probabilidade de registrar inundações e deslizamentos nas próximas horas.

Segundo o Alerta Rio, o deslocamento de uma frente fria e o transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterão o tempo instável na cidade. A previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada ao longo desta quinta. Pancadas isoladas são esperadas a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes, principalmente no litoral. Há previsão de queda na temperatura, com mínima de 19°C e máxima de 27°C.

Em publicação nas redes sociais, o governo do estado do Rio e a Defesa Civil emitiram uma série de orientações à população. Veja abaixo.

Em caso de raios, se você estiver na rua

Não fique em campo aberto, quadra, praia ou estacionamento;

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Não fique no topo de morro ou laje;

Nunca se proteja embaixo de árvore sozinha no meio do campo;

Fique longe de postes, torres, cercas de arame e trilhos;

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Entre numa casa, prédio ou carro fechado.

Em caso de raios, se você estiver dentro de casa

Não fique perto de janelas, portas de metal, tomadas e canos;

Não use aparelhos ligados na tomada;

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Pode usar o celular, desde que ele não esteja carregando.

Em caso de ventania

Não fique embaixo de árvores, postes, placas ou marquises;

Não estacione perto de árvores e fios;

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Se estiver na rua, entre em um lugar coberto e firme;

Se estiver em casa, fique longe das janelas.

Se a rua estiver alagada

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Não ande na água. Ela esconde buracos, bueiros abertos, galhos, entulho e até bichos peçonhentos (como cobras e escorpiões);

Em águas com correnteza, se a altura da água estiver acima de 15 cm, já é capaz de arrastar uma pessoa. Se não tiver outro jeito, vá devagar e se apoie em muros e paredes.

Cuidado com choque

Não fique perto de fios caídos ou soltos;

Não encoste em postes durante a chuva;

Se a água entrar em casa, desligue a luz no disjuntor e feche o gás. Faça isso só se estiver com o corpo seco e fora da água;

Viu um fio caído? Ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).

Se a água estiver subindo rápido

Não entre em túneis, passagens subterrâneas e garagens no subsolo. A água enche esses lugares muito rápido;

Sair antes de a água subir é sempre mais seguro;

Vá logo para um lugar alto e seguro, como o andar de cima ou um ponto de apoio da sua cidade;

Na rua, entre no prédio mais próximo e suba.

Se você estiver no carro

Água até metade da roda: passe devagar, em primeira ou segunda marcha, sem parar e longe do carro da frente;

Passou da metade da roda: desista e volte;

Água entrando no carro ou na metade da porta: saia na hora e vá para um lugar alto;

Ficou preso? Ligue 193 (Bombeiros).