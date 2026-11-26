Fortes chuvas atingem o Rio e provocam alagamentos em várias regiões; veja orientações
Segundo Alerta Rio, deslocamento de uma frente fria e transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterão tempo instável
Fortes chuvas atingiram o Rio de Janeiro na madrugada e continuaram na maior parte do estado na manhã desta quinta-feira, 26, com registros de alagamento em diferentes regiões. Entre as áreas mais atingidas, estão Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde; Duque de Caxias e Guapimirim, na Baixada Fluminense; Engenheiro Paulo de Frontin e Miguel Pereira, no Sul Fluminense; Nilópolis e São João de Meriti, na Baixada Fluminense; Resende, no Sul Fluminense; e Rio de Janeiro, capital.
Houve registro de chuva fraca a moderada na Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, Região Metropolitana, Região Serrana e Região Sul, de acordo com Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ). Petrópolis e Barra Mansa, em particular, têm alta probabilidade de registrar inundações e deslizamentos nas próximas horas.
Segundo o Alerta Rio, o deslocamento de uma frente fria e o transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterão o tempo instável na cidade. A previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada ao longo desta quinta. Pancadas isoladas são esperadas a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes, principalmente no litoral. Há previsão de queda na temperatura, com mínima de 19°C e máxima de 27°C.
Em publicação nas redes sociais, o governo do estado do Rio e a Defesa Civil emitiram uma série de orientações à população. Veja abaixo.
Em caso de raios, se você estiver na rua
Não fique em campo aberto, quadra, praia ou estacionamento;
Não fique no topo de morro ou laje;
Nunca se proteja embaixo de árvore sozinha no meio do campo;
Fique longe de postes, torres, cercas de arame e trilhos;
Entre numa casa, prédio ou carro fechado.
Em caso de raios, se você estiver dentro de casa
Não fique perto de janelas, portas de metal, tomadas e canos;
Não use aparelhos ligados na tomada;
Pode usar o celular, desde que ele não esteja carregando.
Em caso de ventania
Não fique embaixo de árvores, postes, placas ou marquises;
Não estacione perto de árvores e fios;
Se estiver na rua, entre em um lugar coberto e firme;
Se estiver em casa, fique longe das janelas.
Se a rua estiver alagada
Não ande na água. Ela esconde buracos, bueiros abertos, galhos, entulho e até bichos peçonhentos (como cobras e escorpiões);
Em águas com correnteza, se a altura da água estiver acima de 15 cm, já é capaz de arrastar uma pessoa. Se não tiver outro jeito, vá devagar e se apoie em muros e paredes.
Cuidado com choque
Não fique perto de fios caídos ou soltos;
Não encoste em postes durante a chuva;
Se a água entrar em casa, desligue a luz no disjuntor e feche o gás. Faça isso só se estiver com o corpo seco e fora da água;
Viu um fio caído? Ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).
Se a água estiver subindo rápido
Não entre em túneis, passagens subterrâneas e garagens no subsolo. A água enche esses lugares muito rápido;
Sair antes de a água subir é sempre mais seguro;
Vá logo para um lugar alto e seguro, como o andar de cima ou um ponto de apoio da sua cidade;
Na rua, entre no prédio mais próximo e suba.
Se você estiver no carro
Água até metade da roda: passe devagar, em primeira ou segunda marcha, sem parar e longe do carro da frente;
Passou da metade da roda: desista e volte;
Água entrando no carro ou na metade da porta: saia na hora e vá para um lugar alto;
Ficou preso? Ligue 193 (Bombeiros).