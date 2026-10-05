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Brasil

Fora da TV, Datena amarga nova derrota nas urnas: eleições 2026

Apresentador foi candidato a deputado federal por São Paulo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 10h42 | Atualizado em 5 out 2026, 11h19
Homem de pele clara, cabelos grisalhos e terno preto, sorrindo amplamente com a boca aberta, gesticula com a mão direita, usando um anel dourado. Ele está em um ambiente interno com paredes claras e um púlpito branco à esquerda
José Luiz Datena (Instagram/Reprodução)
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Apesar da popularidade e experiência diante das câmeras, José Luiz Datena (PSB) não conseguiu se eleger deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026. O apresentador recebeu 51.071 votos, uma das maiores votações entre os famosos que disputaram uma vaga no estado, mas não alcançou uma das 70 cadeiras da Câmara. A derrota marca a segunda tentativa eleitoral de Datena, que disputou a Prefeitura de São Paulo em 2024. Na ocasião, ficou em quinto lugar, com 1,84% dos votos válidos.

Entre uma eleição e outra, o apresentador também mudou de emissora. Em janeiro deste ano, Datena anunciou sua demissão da RedeTV! ao vivo, durante a exibição do telejornal que comandava. Em junho, encerrou o contrato com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), onde comandava atrações na TV Brasil e na Rádio Nacional, para disputar as eleições. Após o resultado, Datena se manifestou nas redes sociais e agradeceu aos eleitores que apoiaram sua candidatura. “Obrigado, São Paulo! Foram mais de 50 mil votos de confiança. A luta continua do lado do povo, como sempre”, escreveu.

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