Foo Fighters, Weezer e Panic! At The Disco tocarão no Rock in Rio 2019

Três novas atrações foram confirmadas no Rock in Rio 2019 nesta quinta-feira 21: Foo Fighters, Weezer e Panic! At The Disco se apresentarão no festival, que está marcado para os dias os dias 27, 28 e 29 de setembro, e 3, 4, 5 e 6 de outubro. A venda de ingressos para o público geral começa no dia 11 de abril, às 19h, pelo site oficial.

O Foo Fighters toca no dia 28 de setembro, mesma data do Weezer. Enquanto a banda liderada por Dave Grohl já se apresentou quatro vezes no país (incluindo o Rock in Rio 2011), o grupo de Rivers Cuorno se apresentará nos palcos brasileiros pela segunda vez.

.@FooFighters confirmado como headliner do #RockinRio 2019. Prepare-se pra bater muita cabeça na #CidadedoRock com uma das maiores bandas da história do rock. 🤘🏻 Dia 28 de setembro 🤘🏻 #FooFighters pic.twitter.com/oiI0XEl5F9 — Rock in Rio (@rockinrio) February 22, 2019

Thinking it's about time for a trip back to Brazil… https://t.co/11pkaF46ok pic.twitter.com/f4sIHpdAu7 — weezer (@Weezer) February 22, 2019

Já o Panic! At The Disco, que tocou pela última vez no Brasil em 2014, retorna para show na noite que terá o Red Hot Chilli Peppers como atração principal, em 3 de outubro.

Confira as atrações já confirmadas no Rock in Rio 2019:

27 de setembro — Drake / Palco Sunset: Seal com Xenia França

28 de setembro — Foo Fighters e Weezer

29 de setembro — Bon Jovi, Dave Mathews Band / Palco Sunset: Jessie J

3 de outubro — Red Hot Chili Peppers e Panic! At The Disco

4 de outubro — Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura / Palco Sunset: Slayer e Anthrax

5 de outubro — P!nk, Black Eyed Peas e Anitta / Palco Sunset: Charlie Puth

6 de outubro — Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso / Palco Sunset: King Crimson