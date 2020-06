Flexibilização da quarentena não alterou índice de isolamento social em SP

A flexibilização da quarentena contra o novo coronavírus anunciada pelo governador João Doria (PSDB) em São Paulo não alterou de forma significativa os índices de isolamento social registrados a partir do monitoramento de dados de geolocalização de celulares. Mesmo com a reabertura do comércio de rua na capital e de outros estabelecimentos em cidades do interior, o isolamento no estado oscilou entre 47% e 46% nos três primeiros dias da semana e subiu para 48% na quinta-feira, 11. Os números são praticamente idênticos aos dias úteis da semana anterior, que variaram entre 46% e 48%.

Na cidade de São Paulo, os números se mantiveram em 48% ao longo de toda a semana. O índice é ligeiramente pior do que os dados da última semana, que alternaram entre 50% e 48%. O isolamento desta sexta-feira, 12, em que muitas pessoas foram às ruas para fazer compras de última hora em comemoração ao Dia dos Namorados, só será conhecido neste sábado, 13.

Na quarta-feira, 10, Doria prorrogou a quarentena em todo o estado até o dia 28 deste mês. O governador flexibilizou as restrições na Grande São Paulo e no litoral paulista, permitindo a reabertura de shoppings na próxima semana, mas endureceu as medidas aplicadas em Bauru, Araraquara, Presidente Prudente e Barretos. Com isso, essas quatro cidades tiveram revogadas as permissões para bares e restaurantes voltarem a funcionar.

A flexibilização da quarentena ocorre numa semana em que São Paulo ultrapassou a marca de 10.000 mortos por Covid-19 e bateu por duas vezes o recorde de óbitos diários registrados no estado. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza 41.058 mortos pelo vírus, sendo que 1.261 foram computados só nesta quinta.