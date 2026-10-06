Flávio se reúne com a bancada do agro para reforço de apoio e selar novos compromissos

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem encontro previsto nesta terça-feira, às 18h em Brasília, com representantes da bancada do agro para reforçar o apoio à sua candidatura à Presidência e formalizar novos compromissos com o setor. A reunião dará continuidade à aproximação com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), cuja diretoria declarou apoio ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na última semana.

O respaldo foi anunciado em nota oficial publicada na quinta-feira, 1º de outubro, ainda antes do primeiro turno. Com a manifestação, a direção da frente formalizou sua posição na disputa presidencial. O encontro desta terça-feira deverá aprofundar esse vínculo e avançar na discussão das demandas que os parlamentares pretendem incorporar aos compromissos do candidato.

Entre os participantes previstos está o deputado federal Rafael Pezenti (MDB-SC), que anunciou a intenção de levar reivindicações da agricultura familiar. O parlamentar citou questões relacionadas à cadeia do leite, ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ao Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) e ao seguro agrícola.

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A expectativa é que a reunião transforme o apoio já anunciado em compromissos mais específicos com o setor.