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Brasil

Flávio se reúne com a bancada do agro para reforço de apoio e selar novos compromissos

Reunião dará continuidade à aproximação com a FPA, que declarou apoio ao filho do ex-presidente Bolsonaro na última semana

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 16h25 | Atualizado em 6 out 2026, 16h26
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa amarela com gola verde, sorri e acena com a mão direita para cima, saindo do teto solar de um carro preto. Ao fundo, árvores com folhagem verde densa sob céu azul
Flavio Bolsonaro em motociata no interior de São Paulo (Foto por NELSON ALMEIDA/AFP)
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Flávio se reúne com a bancada do agro para reforço de apoio e selar novos compromissos Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem encontro previsto nesta terça-feira, às 18h em Brasília, com representantes da bancada do agro para reforçar o apoio à sua candidatura à Presidência e formalizar novos compromissos com o setor. A reunião dará continuidade à aproximação com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), cuja diretoria declarou apoio ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na última semana.

O respaldo foi anunciado em nota oficial publicada na quinta-feira, 1º de outubro, ainda antes do primeiro turno. Com a manifestação, a direção da frente formalizou sua posição na disputa presidencial. O encontro desta terça-feira deverá aprofundar esse vínculo e avançar na discussão das demandas que os parlamentares pretendem incorporar aos compromissos do candidato.

Entre os participantes previstos está o deputado federal Rafael Pezenti (MDB-SC), que anunciou a intenção de levar reivindicações da agricultura familiar. O parlamentar citou questões relacionadas à cadeia do leite, ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ao Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) e ao seguro agrícola.

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A expectativa é que a reunião transforme o apoio já anunciado em compromissos mais específicos com o setor.

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