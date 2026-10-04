Flávio se frustra com demonstrações do bolsonarismo no Rio ao ver mais bandeiras de Lula
Avaliação provocou desconforto no entorno do senador, que esperava encontrar uma mobilização mais expressiva de seus apoiadores
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) demonstrou frustração com as manifestações de apoio ao bolsonarismo no Rio de Janeiro neste domingo. Em conversa com aliados após votar no bairro de Vila Isabel, o candidato à Presidência desabafou ter visto mais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que do próprio grupo político em uma região historicamente associada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A avaliação provocou desconforto no entorno do senador, que esperava encontrar uma mobilização mais expressiva de seus apoiadores em áreas onde a família Bolsonaro construiu sua trajetória política.
Flávio votou na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, acompanhado de aliados, entre eles o candidato ao governo do estado, Douglas Ruas (PL), e os postulantes ao Senado Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL).