Flávio se frustra com demonstrações do bolsonarismo no Rio ao ver mais bandeiras de Lula

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) demonstrou frustração com as manifestações de apoio ao bolsonarismo no Rio de Janeiro neste domingo. Em conversa com aliados após votar no bairro de Vila Isabel, o candidato à Presidência desabafou ter visto mais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que do próprio grupo político em uma região historicamente associada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A avaliação provocou desconforto no entorno do senador, que esperava encontrar uma mobilização mais expressiva de seus apoiadores em áreas onde a família Bolsonaro construiu sua trajetória política.

Flávio votou na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, acompanhado de aliados, entre eles o candidato ao governo do estado, Douglas Ruas (PL), e os postulantes ao Senado Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL).

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